Гогорян-Асатурян Аревик
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2012
Сын: Асатурян Сергей Барсегович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2014
Сын: Асатурян Валерий Барсегович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.2018
Сын: Асатурян Размик Барсегович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности