Гогорян-Асатурян Аревик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогорян-Асатурян Аревик

Гогорян-Асатурян Аревик

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2012

Сын: Асатурян Сергей Барсегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2014

Сын: Асатурян Валерий Барсегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.2018

Сын: Асатурян Размик Барсегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close