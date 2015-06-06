Болотова (Волкова) Розалия Васильевна 14.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болотова (Волкова) Розалия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

06.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Волков Василий Павлович

Мать: Волкова (Устюжанина) Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
14.09.1950

Дочь: Пестерева (Болотова) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Болотов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
02.05.1952

Дочь: Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Болотов Николай Яковлевич

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1953

Дочь: Зыкова (Болотова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Болотов Николай Яковлевич

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
06.06.2015

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