Болотова (Волкова) Розалия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти06.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1950
Дочь: Пестерева (Болотова) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Болотов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
02.05.1952
Дочь: Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Болотов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
03.09.1953
Дочь: Зыкова (Болотова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Болотов Николай Яковлевич
Смерть
06.06.2015