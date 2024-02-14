Найденышева Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Найденышев Егор
Место жительства
Около 1901
В 1901 году Марина Ивановна была уже вдовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найденышева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Найденышев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найденышев Николай Егорович
Отец ребёнка: Найденышев Егор
Смерть
Неизвестно