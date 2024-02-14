Найденышева Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденышева Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Найденышев Илья Егорович

Отец ребёнка: Найденышев Егор

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Около 1901
Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В 1901 году Марина Ивановна была уже вдовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найденышева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Найденышев Егор

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найденышев Николай Егорович

Отец ребёнка: Найденышев Егор

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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