Салмина Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.?
Сын: Салмин Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салмин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно