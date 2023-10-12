Салмина Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.?

Сын: Салмин Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салмин Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмин Вячеслав Вячеславович

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