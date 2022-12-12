Булатов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Булатов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Булатов Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Булатов Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Кадочникова Фекла
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно