Булатов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Булатов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Булатов Петр

Мать ребёнка: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1710

Сын: Булатов Яков

Мать ребёнка: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Кадочникова Фекла

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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