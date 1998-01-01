Данилина (Ларин) Анастасаия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1923
Дата смерти01.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1923
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Данилина Александр Михайлович
Отец ребёнка: Данилина Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Данилин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Данилина Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая в полях
Смерть
01.01.1998
Тимирязевский, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: рак желудка