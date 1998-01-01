Данилина (Ларин) Анастасаия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина (Ларин) Анастасаия Прокопьевна

Место рождения

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.10.1923

Дата смерти

01.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1923

Отец: Ларин Прокопий Григорьевич

Мать: Ларин Евдокия Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Данилина Александр Михайлович

Отец ребёнка: Данилина Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Данилин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Данилина Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилина Михаил Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая в полях
Смерть
01.01.1998
Тимирязевский, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: рак желудка
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