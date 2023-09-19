Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Карпов
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Денис Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Карпов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Карпов
Смерть
Неизвестно