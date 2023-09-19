Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Карпов

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Денис Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Карпов

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Карпов

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Карпов

Смерть
Неизвестно
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