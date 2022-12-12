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Киричук Владимир Фомич

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

15.08.1913

Дата смерти

23.11.1913

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913

Отец: Киричук Фома Тимофеевич

Мать: Киричук Жена

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
23.11.1913
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
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