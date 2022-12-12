Киричук Владимир Фомич
Место рождения
Дата рождения15.08.1913
Дата смерти23.11.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913
Отец: Киричук Фома Тимофеевич
Мать: Киричук Жена
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
23.11.1913
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все