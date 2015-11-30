Морозова (Антонова) Нина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Антонова) Нина Иосифовна

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Место рождения

муром, Владимирская обл. Russian Federation

Дата рождения

20.02.1941

Дата смерти

30.11.2015

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1941

Отец: Антонов Иосиф Федорович

Мать: Антонова Марфа Абрамовна

муром, Владимирская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
12.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.2015
дзержинск, Нижегородская обл. Russian Federation
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