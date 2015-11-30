Морозова (Антонова) Нина Иосифовна
Место рождениямуром, Владимирская обл. Russian Federation
Дата рождения20.02.1941
Дата смерти30.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1941
Отец: Антонов Иосиф Федорович
Мать: Антонова Марфа Абрамовна
муром, Владимирская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
12.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.2015
дзержинск, Нижегородская обл. Russian Federation