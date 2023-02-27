Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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