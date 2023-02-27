Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно