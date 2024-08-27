Корягина Мария Михайловна
Место рожденияЧенцы
Дата рождения19.02.1901
Дата смерти04.11.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1901
Отец: Корягин Михаил Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1934
Дочь: Макурина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Петрович
Смерть
04.11.1993
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область