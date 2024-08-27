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Корягина Мария Михайловна

Место рождения

Ченцы

Дата рождения

19.02.1901

Дата смерти

04.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1901

Отец: Корягин Михаил Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макурин Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1934

Дочь: Макурина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Петрович

Смерть
04.11.1993
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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