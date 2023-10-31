Качегина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качегина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качегина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Качегин Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качегина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Качегин Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качегин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Качегин Василий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качегин Василий Федотович

Смерть
Неизвестно
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