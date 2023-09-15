Грохотова (Верещагина) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1966
Рождение ребёнка
21.02.1989
Дочь: Шапарева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович
Рождение ребёнка
21.04.1990
Сын: Грохотов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович
Рождение ребёнка
29.05.1997
Дочь: Грохотова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович
Рождение ребёнка
12.04.2002
Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно