Грохотова (Верещагина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грохотова (Верещагина) Лидия Ивановна

Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1966

Отец: Верещагин Иван Абрамович

Мать: Верещагина Зоя Спиридоновна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1989

Дочь: Шапарева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.04.1990

Сын: Грохотов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович

Рождение ребёнка
29.05.1997

Дочь: Грохотова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович

Рождение ребёнка
12.04.2002

Сын: Грохотов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Грохотов Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грохотов Михаил Викторович

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