Орлов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Старостина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1994
Жена: Орлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно