Орлов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Старостина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1994

Жена: Орлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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