Щеголева Анисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева Анисья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Щеголева) Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Щеголев Осип Михайлович

Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Щеголев Козьма Михайлович

Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Щеголев Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щеголев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич

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