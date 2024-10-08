Щеголева Анисья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Щеголева) Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щеголев Козьма Михайлович
Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Щеголев Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Щеголев Михаил Тимофеевич