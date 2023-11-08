Макаров Петр ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Петр ?

Место рождения

Деревня Ржавец Усманского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Деревня Ржавец Усманского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Федор Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Деревня Ржавец Усманского уезда
Смерть
Неизвестно
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