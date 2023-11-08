Макаров Петр ?
Место рожденияДеревня Ржавец Усманского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Деревня Ржавец Усманского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Деревня Ржавец Усманского уезда
Смерть
Неизвестно