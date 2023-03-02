Дацевич-Дворянин Стефан Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти24.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дацевич Леонид Степанович- дворянин
Мать ребёнка: Дацевич Мария Дмитриевна - Дворянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Степановна
Мать ребёнка: Дацевич Мария Дмитриевна - Дворянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1882