Дацевич-Дворянин Стефан Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацевич-Дворянин Стефан Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

24.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дацевич Арсений Григорьевич - священник

Мать: Дацевич Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дацевич Леонид Степанович- дворянин

Мать ребёнка: Дацевич Мария Дмитриевна - Дворянка

Яцины, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Степановна

Мать ребёнка: Дацевич Мария Дмитриевна - Дворянка

Яцины, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дацевич Мария Дмитриевна - Дворянка

Смерть
24.05.1882
Яцины, Полтавська область
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