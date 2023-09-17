Гребенкина Надежда Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1905
Дата смерти27.07.1935
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905
Рождение ребёнка
30.04.1926
Дочь: Гребенкина Анна Павловна
Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
До 1926
Сын: Гребенкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Гончарова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.05.1930
Дочь: Гребенкина Мария Павловна
Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович
Смерть
27.07.1935