Гребенкина Надежда Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенкина Надежда Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1905

Дата смерти

27.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905

Отец: Кисельников Прокопий Иванович

Мать: Кисельникова Феклинья Яковлевна

Рождение ребёнка
30.04.1926

Дочь: Гребенкина Анна Павловна

Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Гребенкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Гончарова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
23.05.1930

Дочь: Гребенкина Мария Павловна

Отец ребёнка: Гребенкин Павел Михайлович

Смерть
27.07.1935
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