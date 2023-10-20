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на Пелагея Сергеева/на

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

25.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ич Сергей Фёдоров/ич

Мать: На Марья Николаева/на

Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Сын: Ич Михаил Сергеев/ич

Отец ребёнка: Ич Сергей Герасимов/ич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ич Сергей Герасимов/ич

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
25.04.1902
Причина смерти: чахотка
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