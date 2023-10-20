на Пелагея Сергеева/на
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти25.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ич Сергей Фёдоров/ич
Мать: На Марья Николаева/на
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.
Сын: Ич Михаил Сергеев/ич
Отец ребёнка: Ич Сергей Герасимов/ич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
25.04.1902
Причина смерти: чахотка