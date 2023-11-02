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Луценко Герасим Стефанов
Луценко Герасим Стефанов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
1818
Пол
Мужской
Отец
Луценко Стефан Марков
1782 г.р.
Мать
Луценко Анна
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Луценко Стефан Марков
Мать:
Луценко Анна
Смерть
1818
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