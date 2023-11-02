Луценко Герасим Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Герасим Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Луценко Стефан Марков

Мать: Луценко Анна

Смерть
1818
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