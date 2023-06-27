Рубцова Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.2006
Сын: Рубцов Альберт Николаевич
Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
13.09.2009
Дочь: Рубцова Регина Николаевна
Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно