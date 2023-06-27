Рубцова Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2006

Сын: Рубцов Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
13.09.2009

Дочь: Рубцова Регина Николаевна

Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Николай Александрович

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