Кобылецкая (Григорьева) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Kobyłecki Filip Иосифович
Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
12.02.1879
Сын: Кобылецкий Борис Иосифович
Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Де Лазари Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович
г. Варшава
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Кобылецкий Юлиан Иосифович
Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович
Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кобылецкий Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович
Смерть
1941