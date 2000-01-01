Кобылецкая (Григорьева) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылецкая (Григорьева) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Kobyłecki Filip Иосифович

Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович

Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Кобылецкий Борис Иосифович

Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович

Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Де Лазари Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович

г. Варшава
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Кобылецкий Юлиан Иосифович

Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович

Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кобылецкий Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Кобылецкий Иосиф Семенович

Смерть
1941
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