Скоробогатых (Колмакова) Анна Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Готопутово, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1896
Сын: Скоробогатых Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
08.04.1897
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
03.06.1898
Сын: Скоробогатых Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
02.03.1904
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
28.08.1906
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Скоробогатых Спиридон Сергеевич
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
19.02.1911
Сын: Скоробогатых Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
10.02.1915
Сын: Скоробогатых Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Рождение ребёнка
20.12.1916
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович
Смерть
Неизвестно