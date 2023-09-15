Скоробогатых (Колмакова) Анна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатых (Колмакова) Анна Авраамовна

Место рождения

Сорокино, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорокино, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Скоробогатых Сергей Федотович

Готопутово, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Скоробогатых Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.04.1897

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.06.1898

Сын: Скоробогатых Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.03.1904

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.08.1906

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Скоробогатых Спиридон Сергеевич

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Скоробогатых Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Скоробогатых Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.12.1916

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Скоробогатых Сергей Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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