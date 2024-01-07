Константинова Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1841 ст.

Муж: Константинов Илья Платонович

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 285
Рождение ребёнка
01.12.1846 ст.

Сын: Константинов Николай Ильич

Отец ребёнка: Константинов Илья Платонович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 617
Смерть
Неизвестно
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