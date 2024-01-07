Константинова Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1841 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 285
Рождение ребёнка
01.12.1846 ст.
Сын: Константинов Николай Ильич
Отец ребёнка: Константинов Илья Платонович
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 617
Смерть
Неизвестно