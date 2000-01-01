(Тихонова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1955

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955

Отец: Тихонов Александр Георгиевич

Мать: Тихонова Нина

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