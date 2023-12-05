Новиков Федот Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Федот Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с1891 из Рязанской
Рождение ребёнка
1875

Сын: Новиков Степан Федотович

Мать ребёнка: Новикова -- Татьяна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Новиков Василий Федотович

Мать ребёнка: Новикова -- Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова -- Татьяна

Смерть
Неизвестно
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