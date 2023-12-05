Новиков Федот Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
в Кирзе с1891 из Рязанской
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Новикова -- Татьяна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Новиков Василий Федотович
Мать ребёнка: Новикова -- Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова -- Татьяна
Смерть
Неизвестно