Белобрудов Иван Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобрудов Иван Минович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белобрудов Мин Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобрудова Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрудов Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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