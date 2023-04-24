Белобрудов Иван Минович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белобрудов Мин Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобрудова Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобрудов Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно