Устюжанина Агрипина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Устюжанин Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Устюжанин Спиридон Петров
РС1811, ИВ1829
Рождение ребёнка
1811
Сын: Устюжанин Сидор Спиридонов
Отец ребёнка: Устюжанин Спиридон Петров
РС1811, ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно