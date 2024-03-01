Устюжанина Агрипина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Агрипина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Устюжанин Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Устюжанин Спиридон Петров

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
РС1811, ИВ1829
Рождение ребёнка
1811

Сын: Устюжанин Сидор Спиридонов

Отец ребёнка: Устюжанин Спиридон Петров

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
РС1811, ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Спиридон Петров

Смерть
Неизвестно
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