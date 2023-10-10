Субботина (Урождённая) Ольга Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Урождённая) Ольга Захаровна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.07.1911 ст.

Дата смерти

26.12.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911 ст.

Отец: Субботин Захар Николаевич

Мать: Субботина Екатерина Афанасьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475а №40ж стр 80
Крещение
03.07.1911 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В тётя, сестра матери девица Мария Афанасьевна Кусакина Ф 719 оп 1 д 475а №40ж стр 80
Смерть
26.12.1914 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
3 года ½ месяца, от запора Ф 719 оп 1 д 476 №44ж стр 115
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