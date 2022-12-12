Левченко Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Анатолий Семёнович

Левченко Анатолий Семёнович

avatar

Место рождения

г. Краснокутск, Украинская ССР

Дата рождения

21.05.1941

Дата смерти

06.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Краснокутск, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Краснокутск, Украинская ССР
Место жительства
С 1964 по 1970
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
По 1964
г. Чернигов, Украинская ССР
Место жительства
С 1980 по 1988
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.08.1988
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close