Левченко Анатолий Семёнович
Место рожденияг. Краснокутск, Украинская ССР
Дата рождения21.05.1941
Дата смерти06.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Краснокутск, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Краснокутск, Украинская ССР
Место жительства
С 1964 по 1970
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
По 1964
г. Чернигов, Украинская ССР
Место жительства
С 1980 по 1988
Смерть
06.08.1988