Трощинская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваль А
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1936
Дочь: Синькевич Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Трощинский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощинская Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощинская Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощинская Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Трощинский Михаил