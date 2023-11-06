Трощинская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощинская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваль А

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1936

Дочь: Синькевич Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Трощинский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трощинская Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трощинская Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трощинская Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Трощинский Михаил

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