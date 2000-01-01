Есаков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Есаков Иван Максимович
Мать: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Мавра Симоновна
Смерть
Неизвестно