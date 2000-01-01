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Есаков Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Есаков Иван Максимович

Мать: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Есаков Матвей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Есаков Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мавра Симоновна

Смерть
Неизвестно
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