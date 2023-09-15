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Иван Федоров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Федор Петров

Мать: Анастасия Самойлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1869 и 01.?.1871

Жена: Агриппина Афанасьева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
04.03.1879

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Агриппина Афанасьева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агриппина Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1879
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