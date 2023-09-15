Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Федор Петров
Мать: Анастасия Самойлова
Бракосочетание
Между 1869 и 01.?.1871
Жена: Агриппина Афанасьева
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
04.03.1879
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Агриппина Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агриппина Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1879