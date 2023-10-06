Озеров Иринарх Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Иринарх Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озеров Андрей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Озеров Александр Иринархович

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерова Евдокия Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка
Смерть
1753
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