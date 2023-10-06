Озеров Иринарх Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1753
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озеров Андрей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Озеров Александр Иринархович
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка
Смерть
1753