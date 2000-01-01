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Сергеев Вячеслав Александрович
Сергеев Вячеслав Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сергеев Александр Иванович
1945 г.р.
Мать
Сергеева (Прокопьева) Людмила Михайловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сергеев Александр Иванович
Мать:
Сергеева Людмила Михайловна
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