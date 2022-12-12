Волков Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1932
Дата смерти22.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1964
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1982