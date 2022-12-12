Волков Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Евгений Павлович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

07.07.1932

Дата смерти

22.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1964
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.1982
Москва, город федерального значения Москва
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