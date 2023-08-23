Лыкова (Титова) Марья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1908
Дата смерти07.04.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908
Отец: Титов Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1927
Дочь: Танакова Нина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Лыков Павел
Смерть
07.04.1989
г. Кушва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кушва