Лыкова (Титова) Марья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыкова (Титова) Марья Марковна

Лыкова (Титова) Марья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1908

Дата смерти

07.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908

Отец: Титов Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1927

Дочь: Танакова Нина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Лыков Павел

Смерть
07.04.1989
г. Кушва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кушва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close