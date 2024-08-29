Половников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половников Иван Николаевич
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половников Илья Николаевич
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Половников Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно