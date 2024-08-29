Половников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Половникова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Илья Николаевич

Мать ребёнка: Половникова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Половников Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Половникова Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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