Rome Edward Theodore
Место рожденияWorcester, Worcester County, Massachusetts, USA
Дата рождения22.07.1913
Дата смерти03.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1913
Отец: Rome Henry
Мать: Rome Eva
Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA
Похороны
После 03.05.1998
East Falmouth, Barnstable County, Massachusetts, USA
Смерть
03.05.1998
Yarmouth Port, Barnstable County, Massachusetts, USA