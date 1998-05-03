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Rome Edward Theodore

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Место рождения

Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA

Дата рождения

22.07.1913

Дата смерти

03.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1913

Отец: Rome Henry

Мать: Rome Eva

Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA
Похороны
После 03.05.1998
East Falmouth, Barnstable County, Massachusetts, USA
Смерть
03.05.1998
Yarmouth Port, Barnstable County, Massachusetts, USA
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