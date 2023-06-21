Pöitel Tomas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pöitel Tomas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1823

Дата смерти

18.03.1864

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1823

Отец: Peutel Andrus

Мать: Ingel

Смерть
18.03.1864
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