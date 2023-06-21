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Pöitel Tomas
Pöitel Tomas
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.1823
Дата смерти
18.03.1864
Пол
Мужской
Отец
Peutel Andrus
1796 г.р.
Мать
(Peutel) Ingel
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1823
Отец:
Peutel Andrus
Мать:
Ingel
Смерть
18.03.1864
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