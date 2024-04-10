(Кардакова) Екатерина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кардакова) Екатерина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков Анкидин Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Кардаков Семён Анкидинович

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Овчинникова (Кардакова) Ирина Акнидиновна

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Кардаков Филипп Анкидинович

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Кардакова) Мария Акнидиновна

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Кардаков Захар Анкидинович

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Кардаков Харитон Анкидинович

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: (Кардакова) Евдокия Акнидиновна

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Кардакова) Анна Акнидиновна

Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович

Смерть
После 1765

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