(Кардакова) Екатерина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Кардаков Семён Анкидинович
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Овчинникова (Кардакова) Ирина Акнидиновна
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Кардаков Филипп Анкидинович
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Кардакова) Мария Акнидиновна
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Кардаков Захар Анкидинович
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Кардаков Харитон Анкидинович
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: (Кардакова) Евдокия Акнидиновна
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Кардакова) Анна Акнидиновна
Отец ребёнка: Кардаков Анкидин Спиридонович
Смерть
После 1765