Мурзикова (Серебрякова) Матрена Васильевна

Мурзикова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.1919
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серебряков Василий Васильевич
Мать: Серебрякова Евдокия
Рождение ребёнка
06.07.1906
Дочь: Осипова Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Мурзиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.09.1907
Сын: Мурзиков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Мурзиков Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1919