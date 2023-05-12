Мурзикова (Серебрякова) Матрена Васильевна

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Мурзикова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

СO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серебряков Василий Васильевич

Мать: Серебрякова Евдокия

Рождение ребёнка
06.07.1906

Дочь: Осипова Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Мурзиков Тимофей Яковлевич

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1907

Сын: Мурзиков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Мурзиков Тимофей Яковлевич

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзиков Тимофей Яковлевич

Смерть
14.10.1919
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