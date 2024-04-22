Агриппина Григорьева
Место рождения
Дата рождения28.06.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1837 ст.
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Христина Игнатова
Рождение ребёнка
26.09.1857 ст.
Сын: Андрей Федотов
Отец ребёнка: Федот Иванов
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Иванов
Смерть
Неизвестно