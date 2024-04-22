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Агриппина Григорьева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.06.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1837 ст.

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Христина Игнатова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1857 ст.

Сын: Андрей Федотов

Отец ребёнка: Федот Иванов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Иванов

Смерть
Неизвестно
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