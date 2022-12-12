Синицына (Никотина) Арина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Никотин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Синицына Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Синицын Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Синицын Федор Порфирьевич
Отец ребёнка: Синицын Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Синицын Павел Порфирьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Синицына Анастасия Поррфирьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1925
Отец ребёнка: Синицын Порфирий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Вера Порфирьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1972