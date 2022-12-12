Синицына (Никотина) Арина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Никотина) Арина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Никотин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Синицына Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Синицын Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Синицын Федор Порфирьевич

Отец ребёнка: Синицын Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Синицын Павел Порфирьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Синицына Анастасия Поррфирьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Синицын Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Синицын Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Порфирий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына Вера Порфирьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1972
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
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