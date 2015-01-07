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Федченко Александр Васильевич

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Место рождения

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.10.1941

Дата смерти

07.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1941

Отец: Федченко Василий Яковлевич

Мать: Федченко Анна Аниновна

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.06.1966

Дочь: Терещенко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Федченко Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
19.06.?

Дочь: Колесникова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Федченко Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федченко Лидия Федоровна

Смерть
07.01.2015
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