Федченко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1941
Дата смерти07.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1941
Отец: Федченко Василий Яковлевич
Мать: Федченко Анна Аниновна
Рождение ребёнка
29.06.1966
Дочь: Терещенко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Федченко Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
19.06.?
Дочь: Колесникова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Федченко Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федченко Лидия Федоровна
Смерть
07.01.2015