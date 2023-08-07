Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Федор Ильич

Мать: Марья Сидоровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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