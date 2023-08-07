Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Федор Ильич
Мать: Марья Сидоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно