Тюрина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Лебедева Елена Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Тюрин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.06.1890 ст.

Сын: Тюрин Александр Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.

Дочь: Фекленко Раиса Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Сын: Тюрин Николай Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Сын: Тюрин Александр Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.

Дочь: Тюрина Вера Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.

Сын: Тюрин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Тюрин Александр Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Василий Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)

Смерть
Неизвестно
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