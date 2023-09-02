Тюрина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Лебедева Елена Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
09.06.1890 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.
Дочь: Фекленко Раиса Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.
Дочь: Тюрина Вера Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Павел Иосифович (Осипович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно