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Нескороженая (Степанова) Яна Александровна
Нескороженая (Степанова) Яна Александровна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
19.04.1992
Пол
Женский
Отец
Степанов Александр Валерьевич
1970 г.р.
Мать
Меркушева (Балашова) Вера Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1992
Отец:
Степанов Александр Валерьевич
Мать:
Меркушева Вера Николаевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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