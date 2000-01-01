Александрова (Лагушкина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Александров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван
Рождение ребёнка
1959
Сын: Александров Борис Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Иван
Смерть
Неизвестно