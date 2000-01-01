Александрова (Лагушкина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Лагушкина) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагушкин Михаил Михайлович

Мать: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Александров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван

Рождение ребёнка
1959

Сын: Александров Борис Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Иван

Смерть
Неизвестно
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