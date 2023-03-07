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Семенова Пелагея Петрова

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Место рождения

поч. Осиновый Мыс, Лобанская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Осиновый Мыс, Лобанская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Семенов Корнило Никитин

Отец ребёнка: Семенов Никита Галактионов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Никита Галактионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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